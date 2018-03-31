РоSSия высылает 13 украинских дипломатов

МИД Украины

РоSSия объявила «persona non grata» 13 украинских дипломатов.

Об этом сообщает МИД РоSSии.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке роSSийских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес РоSSии из-за т.н. «дела Скрипалей» роSSийская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РоSSийской Федерации», – говорится в сообщении.

В МИД «Украинской правде» подтвердили, что РоSSия высылает 13 украинских дипломатов – «зеркально» к решению Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter назвал, действия РоSSии «нонсенсом», отметив, что «мы не пытались кого-то отравить в Солсбери».

Источник: УП


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