Турчинов задекларировал 2,6 млн гривен доходов за 2017 год

Сумма средств, которые Турчиновы хранят на банковских счетах, значительно уменьшилась.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал 2 млн 621,3 тыс. гривен доходов за 2017 год. Его доход составили 731 295 гривен зарплаты и 1 890 001 процентов от вкладов в Государственном Ощадном банке.

Об этом говорится в его декларации за 2017, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Супруга Турчинова задекларировала 208 тыс. гривен доходов за 2017: 142 592 гривен зарплаты и 65 416 гривен страховых выплат. На счетах в Ощадбанке у Турчинова почти 965 тыс. долларов (в 2016 году было 735 тыс.) и почти 10 тыс. евро, наличными - 700 тыс. долларов (было 735 тыс.), 3 тыс. евро (было 55 тыс.) и 110 тыс. гривен (было 320 тыс.). У его супруги на банковских счетах 492 евро (было 9 тыс.) и 659 гривен.

Остальные сведения в декларации секретаря СНБО за 2017 год не отличаются от внесенных в предыдущую.

Из ценного имущества, стоимостью более 100 прожиточных минимумов Турчинов задекларировал 27 старинных книг (дата издания которых и стоимость не указаны): Библии Vulgata, Bibl, Holly Bible, старинная Библия в 3 томах и еще три Библии, 13 Евангелий, 2 "Трефологиона", 2 "Апостола", "Сказание", книги Figures de la Bible и Bybelse Historien в 2 томах.

Также из дорогостоящего ценного имущества в собственности Турчинова 12 картин (без указания их стоимости и названий и авторов большинства), набор из часов и 2 подсвечников, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов.

Объектов недвижимости или транспортных средств у секретаря СНБО нет, а в совместной собственности с женой у него с 2009 года квартира в Киеве площадью 382 кв. м (стоимость на дату приобретения - 2,6 млн гривен) и два машиноместа по 18 и 20 кв. м (стоимостью по 50 тыс. гривен на дату приобретения), а с 2013 года - автомобиль Тoyota Highlander (стоимость не указана).

Кроме того, он задекларировал авторское право на художественный фильм "Иллюзия страха", на 4 литературных произведения ("Иллюзия страха", "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие"), на 7 монографий (по теневой экономике и налогообложению) и на 6 авторских свидетельств.

За 2016 год Турчинов задекларировал 2 204 282 гривны доходов.