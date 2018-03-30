На границе с Израилем cемь палестинцев убиты и десятки ранены

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Во время проходящего на границе с Израилем «Марша возвращения» уже убито 7 палестинцев, примерно 500 пострадали, 10 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz. В частности, сообщается, что около 20 000 палестинцев сплотились на всей территории сектора Газа в пятницу во время «Марша возвращения», серии массовых акций протеста вдоль границы между Израилем и Газой. Семь палестинцев были убиты и десятки ранены во время столкновений с израильскими солдатами в отдельных инцидентах после того, как ряд протестующих бросили камни и зажигательные бомбы в сторону солдат, стоящих вдоль забора. Большинство пострадавших были ранены резиновыми пулями или отравились слезоточивым газом. Значительно меньшее число мятежников получили огнестрельные ранения, — передает Министерство здравоохранения в Газе.

В свою очередь военные утверждают, что солдаты открывают огонь только по «главным подстрекателям». На данный момент, главными локациями беспорядков являются Рафах и Хан-Юнис на юге, эль-Бурейдж и город Газа в центре, Джабалия – в северной части прибрежного анклава. Кроме того, ожесточенные столкновения с солдатами ЦАХАЛа произошли в Хевроне и Рамалле.

Источник: RBC.ua


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