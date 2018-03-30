Правоохранители задержали экс-главу Госспецсвязи, 3 адвокатов и 4 чиновников

В 2013 они присвоили земучасток ГП "Радиопередающий центр" площадью более 115 га стоимостью почти 120 млн гривен в Броварах.

Правоохранители задержали группу лиц по подозрению в захвате земельного участка возле государственного предприятия "Радиопередающий центр" в Киевской области.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Киевской области, задержаны экс-глава Госспецсвязи, бывший и. о. руководителя КРРТ, бывший и.о. начальника Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр" и три адвоката.

Отмечается, что по предварительному сговору указанные лица на протяжении 2013 года незаконно присвоили земучасток ГП "Радиопередающий центр" площадью более 115 га в Броварах стоимостью почти 120 млн гривен.

Кроме того, подозреваемые за полгода до незаконной аннексии Россией Крыма, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр" с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% территории Украины, в том числе оккупированные территории.

Согласно сообщению, семи задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым в Шевченковском районном суде Киева избираются меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.