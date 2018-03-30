Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в Крыму

Глава МИД акцентировал на привлечении к этому процессу лидеров крымскотатарского народа.

Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в Крыму
Фото: пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией по вопросам освобождения украинских политических заключенных в РоSSии и аннексированном РФ Крыму.

Об этом глава украинского МИД заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, информирует пресс-служба министерства.

"Министр подчеркнул необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа", - сказано в нем.

Также Климкин отметил, что вопросы обеспечения прав и законных интересов украинцев, которые подвергаются давлению и репрессиям на временно оккупированных территориях Украины со стороны РоSSии, находятся в центре повышенного внимания Украины. Министр отметил, что также считает крайне важным, что эти вопросы находятся в фокусе стратегического партнера Украины - Турции.

В ходе встречи была высказана высокая оценка развития украинско-турецкого двустороннего сотрудничества, в частности углублению торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили основные элементы подготовки к седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством Президентов обеих стран.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу неоднократно подчеркивал, что, несмотря на потепление роSSийско-турецких отношений, Анкара не признает роSSийский статус Крыма.


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