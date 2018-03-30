НАБУ нашло в действиях Холодницкого признаки преступлений

Привлечение главы САП к уголовной ответственности - сфера компетенции ГПУ.

НАБУ нашло в действиях Холодницкого признаки преступлений
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что полученные в результате прослушки антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого данные содержат признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности.

"Учитывая данные, полученные в результате санкционированных судом негласных следственных действий, есть основания считать, что в действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности", - сообщается на сайте НАБУ.

При этом в бюро указали, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности - в сфере компетенции Генпрокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве.

НАБУ заверило, что его действия в данной ситуации были законными и обоснованными, "направленными на защиту законных интересов общества".

Напомним, директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник заявил, что собранные в результате прослушки доказательства свидетельствуют о "сливе" Холодницким информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Как заявил Сытник, Холодницкий "слил" информацию о готовящихся следственных действиях фигурантам дела о хищениях в одесской мэрии, допустил нарушения в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Георгием Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга [по данным ZN.UA в двух последних случаях речь о бывшем главе НАПК Наталье Корчак и бизнесмене Олеге Бахматюке].

В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вместе с Сытником он подписал жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк сообщил, что уголовное производство, в котором фигурирует глава САП, расследуется уже полгода. При этом он отказался сообщить, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировано это производство. У следствия нет доказательств того, что Холодницкий совершал преступления.


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