Волонтеры зафиксировали военную технику возле "Донбасс Арены"

Еще несколько дней назад там ничего не было.

Волонтеры фонда "Вернись живым" опубликовали фотографию, на котором видно, что боевики свозят военную технику в Донецк.

Фото: Вернис живым

Еще несколько дней паркинг выставочного центра "ЭкспоДонбасс" возле стадиона "Донбасс Арена" был пустым, а теперь на нем стоит военная техника. Также, по данным волонтеров, в оккупированные Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из РоSSии.

"Присмотритесь к фото и количеству военной техники. А сколько еще мы не видим? Какое количество курсантов-артиллеристов приедет из РоSSии сдавать на Донбасс экзамены во время «весеннего перемирия»? Они уже прибывают в оккупированные Донецк и Луганск. И, будьте уверены, боевики воспользуются 13-м режимом «тишины»: для них это - время, когда можно присмотреться к нашим позициям, чтобы потом открыть огонь по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Новгородскому, Торецку", - заявили волонтеры.

Напомним, что в последние дни на Донбассе резко выросло количество обстрелов, что побудило Трехстороннюю контактную группу объявить очередное, пасхальное, перемирие. Его неожиданно поддержала вся "нормандская четверка", в том числе президент РоSSии Владимир Путин, который раньше такие заявления не делал.