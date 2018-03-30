Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет

Глава САП требует обнародовать данные прослушки.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на записях из его кабинета нет ничего компроментирующего.

Об этом он сказал на брифинге.

"Никаких коррупционных преступлений вы там не найдете", - заявил он и признал, что мог употреблять нецензурную лексику.

Глава САП не считает себя виновным и намерен доказать свою невиновность перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Он также настаивает на обнародовании всех записей, которые были сделаны подслушивающим устройством в его кабинете.

Напомним, директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник заявил, что собранные в результате прослушки доказательства свидетельствуют о "сливе" Холодницким информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Как заявил Сытник, Холодницкий "слил" информацию о готовящихся следственных действиях фигурантам дела о хищениях в одесской мэрии, допустил нарушения в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Георгием Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга [по данным ZN.UA в двух последних случаях речь о бывшем главе НАПК Наталье Корчак и бизнесмене Олеге Бахматюке].

В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вместе с Сытником он подписал жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.