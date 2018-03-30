Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет

Глава САП требует обнародовать данные прослушки.

Холодницкий: кроме нецензурщины, на записях ничего нет
Фото: Сергей Нужненко

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на записях из его кабинета нет ничего компроментирующего.

Об этом он сказал на брифинге.

"Никаких коррупционных преступлений вы там не найдете", - заявил он и признал, что мог употреблять нецензурную лексику.

Глава САП не считает себя виновным и намерен доказать свою невиновность перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Он также настаивает на обнародовании всех записей, которые были сделаны подслушивающим устройством в его кабинете.

Напомним, директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник заявил, что собранные в результате прослушки доказательства свидетельствуют о "сливе" Холодницким информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.

Как заявил Сытник, Холодницкий "слил" информацию о готовящихся следственных действиях фигурантам дела о хищениях в одесской мэрии, допустил нарушения в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Георгием Логвинским; расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга [по данным ZN.UA в двух последних случаях речь о бывшем главе НАПК Наталье Корчак и бизнесмене Олеге Бахматюке].

В пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вместе с Сытником он подписал жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.


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