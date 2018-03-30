Холодницкий ответил на претензии НАБУ и ГПУ

Прокурор написал заявление об отставке, но ждет решения дисциплинарной комиссии.

Заместитель генерального прокурора - глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отставки которого синхронно потребовали генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник, отвергает все подозрения в свой адрес и не намерен подавать в отставку.

На брифинге в пятницу он предположил, что стал неугодным НАБУ из-за претензий к работе Бюро, а ГПУ - из-за производства против руководителя одного из его департаментов.

Прокурор сказал, что у САП есть производство против главы "одного из одиознейших департаментов Генпрокуратуры, если не самого одиозного", за незаконное обогащение и по двум другим статьям УК.

Что касается НАБУ, то Холодницкий открыто усомнился в профессионализме детективов. "Цель моего прихода в прокуратуру и САП в частности - показать результат. К сожалению, во многих случаях происходило так, что, прячась за громкими именами, за громкими задержаниями коллеги не думали о доказательной базе, необходимой для обвинительного приговора. После громких задержаний, как правило, почему то наступала стадия длительного следствия, которое продолжалось семь, восемь, десять месяцев, год вместо того, чтобы завершиться в месячный срок", - сказал Холодницкий.

"Как только прокурор согласовывал подозрение - прокурор был хорошим, активным. Как только прокурор начал спрашивать о доказательствах - сразу становился "старой системы", каким-то не таким", - пожаловался прокурор.

Он добавил, что готов к публичному рассмотрению этого дисциплинарного производства и ответить за каждое свое слово.

Холодницкий считает, что этот публичный конфликт нанесет вред борьбе с коррупцией в Украине.

Он сказал, что у него уже готово заявление об отставке, но до решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров он уходить не планирует.

Напомним, что Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году.