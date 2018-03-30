Глава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 году

За год зарплата Шабунина выросла в 3,3 раза.

Руководство общественной организации "Центр противодействия коррупции" подало декларации о доходах за 2017 год.

Глава ЦПК Виталий Шабунин получил зарплату в размере 842 633 гривны, говорится в его декларации. При этом в декларации, которую он подал год назад, зарплата Шабунина была более чем в три раза меньше - 255 155 гривен.

Члены правления организации Татьяна Пеклун и Дарья Каленюк получили в ЦПК зарплату 647 тыс. гривен и 639 тыс. гривен соответственно.

Члены правления Александра Устинова и Анастасия Красносильская получили выплаты от ЦПК не в качестве зарплаты, а как доход от предпринимательской деятельности. Их выплаты составили 590 тыс. гривен и 404 тыс. гривен соответственно.

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.