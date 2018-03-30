РоSSия объявила о зеркальной высылке дипломатов

Из РоSSии вышлют 13 украинских дипломатов.

В МИД РоSSии в пятницу были вызваны руководители ряда аккредитованных в РФ дипмиссий стран, которые ранее выслали роSSийских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах роSSийской стороны, сообщает пресс-служба министерства.

Посольства европейских стран в Москве начали объявлять о мерах, которые МИД РоSSии принял против них в ответ на массовую высылку роSSийских дипломатов, пишет РБК. Как следует из заявлений представителей миссии, в большинстве случаев речь идет о "зеркальных" мерах.

Так, посол Нидерландов Рене Джонс-Бос рассказала, что Москва потребовала выслать двух сотрудников ее посольства в ответ на выдворение двоих россиян 26 марта. Латвийский МИД сообщил, что РоSSия вышлет одного сотрудника их миссии в ответ на выдворение одного роSSийского дипломата.

Из числа сотрудников посольства Италии будут высланы двое - в ответ на двоих россиян, говорится в сообщении МИД республики. МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четырех россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

Дипломатический кризис связан с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Британия пришла к выводу, что покушение на них с использованием химического оружия организовали роSSийские власти.

Вечером 22 марта лидеры стран ЕС единогласно выразили поддержку Великобритании и договорились в добровольном порядке принять против РоSSии дипломатические меры. С понедельника, 26 марта, 18 из 28 стран ЕС объявили о выдворении от одного до четырех роSSийских дипломатов (ранее британцы выслали 23 россиян). Еще десять стран вне ЕС приняли схожие меры: США , Канада, Австралия, Украина, Македония, Албания, Молдавия, Грузия, Черногория и Норвегия. Всего за неделю 28 стран объявили о выдворении 123 человек.

Кроме того, пять европейских стран - Болгария, Люксембург, Мальта, Словения и Словакия - отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Внутри ЕС лишь три страны отказались от каких-либо мер: Австрия, Греция и Кипр.