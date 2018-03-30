Канада не будет давать Украине летальное оружие бесплатно

Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не будет безвозмездно предоставлять летальное оружие.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который есть в распоряжении Укринформа.

«Правительство Канады предано поддержке Украины в её усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставлении летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому», — утверждается в ответе.

При этом в документе отмечается, что правительство Канады «остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование».

Напомним, в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны «Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта», депутаты призывают правительство предоставить Украине летальное вооружение.