Холодницкий решил защищаться от отставки перед дисциплинарной комиссией

"Есть желание отправить меня в отставку, то будем показывать и доказывать свою позицию".

Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не собирается добровольно уходить в отставку и будет защищаться перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Есть желание отправить меня в отставку, то будем показывать и доказывать свою позицию. Если есть есть ошибки в нашей деятельности, будем их исправлять. Но насколько эти ошибки могут повлечь за собой отставку, я считаю, пусть решает дисциплинарная комиссия. Главное: я не прячусь, я не боюсь. Это капслоком!" — заявил он.

Холодницкий отметил, что не видел жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров о совершении им дисциплинарных проступков.

"Я готов с ней ознакомиться и ответить на все вопросы комиссии", - добавил он.

Напомним, в пятницу генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вместе с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником он подписал жалобу в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк в свою очередь рассказал "Укринформу", что уголовное производство, в котором фигурирует глава САП, расследуется уже полгода.

При этом он отказался сообщить, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировано это производство. У следствия нет доказательств того, что Холодницкий совершал преступления.

Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году