НАБУ завершило расследование дела о хищениях в Минобороны

Материалы в отношении двух менеджеров "Трейд Коммодити" выделены в отдельное производство.

НАБУ завершило расследование дела о хищениях в Минобороны
Замминистра обороны Игорь Павловский
Фото: mil.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро уведомило о завершении досудебного расследования должностных лиц Министерства обороны, подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения 149 миллионов гривен госсредств при закупке топлива для армии.

28 марта 2018 года этим лицам и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления, сообщается на сайте НАБУ.

Замминистра обороны Игорь Павловский и директор отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич, его подчиненный и должностное лицо Департамента внутреннего аудита Минобороны подозреваются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).

Фактический владелец коммерческого предприятия "Трейд Коммодити", поставлявшего топливо для Минобороны, подозревается в соучастии по этой же статье.

По данным следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму свыше 1 млрд грн.

Однако в течение июня-августа 2016 года, как считает следствие, при отсутствии каких-либо правовых оснований, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. Поставщик дополнительно получил 149 млн 339 тыс. грн.

В рамках расследования в отдельное производство выделили материалы в отношении еще двух подозреваемых - представителя и номинального директора "Трейд Коммодити", которые сейчас находятся в международном розыске. НАБУ подало ходатайство о заочном расследовании против них.

Напомним, всем четверым чиновникам Минобороны, подозреваемым по этому делу, суд избрал меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.


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