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Луценко инициировал отставку Холодницкого Фото: Макс Требухов Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос и снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Луценко сообщил в фейсбуке. Генеральный прокурор вместе с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником подписали жалобы в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. "В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н.Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП", - написал Луценко.

LB.ua

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