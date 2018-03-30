Луценко инициировал отставку Холодницкого

Луценко инициировал отставку Холодницкого
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос и снятии Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Луценко сообщил в фейсбуке.

Генеральный прокурор вместе с руководителем Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником подписали жалобы в КДК прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н.Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП", - написал Луценко.


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