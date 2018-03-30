Холодницкий пообещал прийти на допрос с понедельника

Дело, в котором фигурирует антикоррупционный прокурор, расследуют уже полгода.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что придет на допрос в Генпрокуратуру на следующей неделе.

"С понедельника сам свяжусь с Генпрокуратурой. Приду на допрос и предоставлю образец своего голоса, если так надо", - сказал Холодницкий в комментарии "Укринформу".

Генпрокуратура в пятницу сообщила, что Холодницкий не явился на вызов следователя. Он должен был предоставить образец голоса.

"Укринформ" со ссылкой на руководителя департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимира Гуцуляка пишет, что этот департамент уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует Холодницкий.

"Были выявлены отдельные факты преступлений, но мы сейчас еще не можем утверждать, что он [Холодницкий] их совершил", - отметил Гуцуляк.

По его словам, НАБУ не имеет отношения к уголовному производству, но было привлечено Генпрокуратурой к проведению "определенных мероприятий".

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.