Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должности
Губернатор готов отойти от дел на время расследования смерти Волошина.
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил президента Украины временно отстранить его с должности на время расследования самоубийства и.о. руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.
Об этом он сообщил журналистам возле здания Администрации президента.
"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю это моим сознательным, осознанным выбором", - сказал Савченко.
Заявление было зарегистрировано на Банковой 30 марта.
Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта.
Следствие по-прежнему рассматривает шесть версий самоубийства Волошина, одна из которых - доведение до самоубийства.
В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В переписке Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской области Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.03.2018 13:16