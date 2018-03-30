Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должности

Губернатор готов отойти от дел на время расследования смерти Волошина.

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко попросил президента Украины временно отстранить его с должности на время расследования самоубийства и.о. руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.

Об этом он сообщил журналистам возле здания Администрации президента.

"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю это моим сознательным, осознанным выбором", - сказал Савченко.

Заявление было зарегистрировано на Банковой 30 марта.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта.

Следствие по-прежнему рассматривает шесть версий самоубийства Волошина, одна из которых - доведение до самоубийства.