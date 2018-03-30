США будут требовать информацию о соцсетях от всех просителей визы, - AP

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Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы.

Об этом сообщает АР со ссылкой на соответствующие документы.

«Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны», — отмечает издание.

В документах утверждается, что Госдеп США хочет публично прокомментировать предложенные новые требования, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

«Новые правила будут применяться к практически всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы», — пишет агентство.

Если эти требования примут, то в заявках на визы будет содержаться список соцсетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных медиа за последние пять лет. Кроме того, заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Кроме истории в социальных медиа, заявителей попросят предоставить номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет. Также в заявлении будет вопрос о том, были ли задействованы члены семьи заявителя в террористической деятельности.

Только претенденты на отдельные типы дипломатических и официальных виз смогут избежать этих требований.

Как отмечает АР, ранее данные о страницах в соцсетях, электронную почту и номера телефонов требовали от тех заявителей, которых выбрали для дополнительной проверки. Например, это касается тех людей, которые путешествовали по территориям, контролируемым террористическими организациями.

Ежегодно в этой категории насчитывается около 65 тысяч человек.

Источник: УП


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