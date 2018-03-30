Боевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявления
Штаб АТО зафиксировал 6 обстрелов.
Штаб Антитеррористической операции констатирует, что боевики шесть раз нарушили объявленное с 30 марта "пасхальное" перемирие на Донбассе.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"Уже сегодня, 30 марта, по состоянию на 11:00 зафиксировано шесть нарушений режима перемирия", - сказал он.
По его информации, боевики дважды из минометов обстреляли Талаковку. Также из стрелкового оружия были обстреляны позиции военнослужащих в районе Авдеевки, Водяного, Павлополя и Опытного в Донецкой области.
"Украинские военные огонь в пятницу не открывали и намерены придерживаться режима перемирия на время Пасхальных праздников", - подчеркнули в штабе.
Напомним, лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе с 30 марта.
Ранее боевики фактически сразу же сорвали "весеннее" перемирие, которое вступило в силу с полуночи 5 марта. В течение месяца лишь несколько дней была зафиксирована полная тишина. 27 марта штаб АТО констатировал окончательный срыв "весеннего" перемирия.
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Политика
30.03.2018 13:15