В Украине вступают в силу новые правила выезда детей за границу: что изменилось?

путешествие

В Украине с 1 апреля меняются правила выезда детей за границу. Теперь дети смогут покидать территорию Украины только по личному загранпаспорту.

В Украине 1 апреля 2015 г. Государственная миграционная служба Украины приостановила изготовление и выдачу проездных документов для детей. Также была отменена норма о внесении данных о ребенке в загранпаспорта родителей, сообщает Час Пик.

С 1 апреля 2015 г. начали оформлять загранпаспорта для детей. Проездные документы старого образца были действительными до 1 апреля текущего года.

Теперь для выезда за границу у ребенка должен быть собственный заграничный паспорт, который можно получить сразу после рождения малыша. Документ выдают сроком на 4 года. Для подростков от 16 лет паспорт обновляется каждые 10 лет.

Необходимо помнить, что детей до 16 лет при выезде за границу препровождают взрослые (родители, опекуны или сопровождающее лицо). Если ребенок выезжает с территории Украины в сопровождении постороннего лица, в обязательном порядке должно быть оформлено разрешение, подписанное родителями и засвидетельствованное нотариусом. В нем должны быть указаны страна, цель и продолжительность поездки, а также данные сопровождающего лица.

Загранпаспорт для ребенка можно получить в любом отделении миграционной службы или в паспортном сервисе.

Для этого необходимо написать заявление и приложить следующие документы: свидетельства о рождении детей (оригинал), паспорт ребенка (если исполнилось 14 лет), ИНН, паспорта родителей, квитанцию об оплате услуги.

Если документ оформляется заранее, его стоимость обойдется родителям от 557 до 957 грн. Срочное оформление паспорта для ребенка будет стоить от 810 до 1200 грн.

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