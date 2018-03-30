?Декларации с врачами подписали более 100 тысяч украинцев

Официально национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля.

В системе электронного здравоохранения зарегистрировано уже 106 000 деклараций украинцев с врачами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, в тестовом режиме. Официально национальная кампания по выбору врача начнется 2 апреля.

"Выбрать своего врача - значит определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому вы готовы доверить свое здоровье. Подписывая с ним декларацию, вы сообщаете государству, что деньги за ваше обслуживание должны направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач", - отмечается в сообщении.

Кампания по выбору врача, как сообщалось, не имеет определенного срока и будет будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Поэтому декларацию можно будет подписать как в апреле, так и в июне или октябре.

"В то же время, обратите внимание, что врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900", - подчеркивается в сообщении.

Как подписать декларацию с врачом и какие документы для этого нужны, можно узнать на сайте Минздрава.

"Другой важный документ - Порядок оказания первичной медицинской помощи - дает четкий перечень услуг, которые будет предоставлять терапевт, педиатр и семейный врач, вводит сервисные требования для медучреждений «первички», и формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее о том, как подписывать декларацию с личным докторос рассказала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Также читайте материал LB.ua о том, как работает электронная запись к врачу.

Осенью прошлого года Верховная Рада приняла медицинскую реформу. Она предусматривает государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным единому тарифу, который будет утверждаться Кабинетом министров ежегодно. Государственные финансовые гарантии предоставляются независимо от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован плательщиком налогов в Украине.