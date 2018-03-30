Сытник подтвердил, что ГПУ и НАБУ вместе ведут дело в отношении Холодницкого
Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.
Об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.
По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.
«Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ», — сказал Сытник.
В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной.
Сытник пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.
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