Сытник подтвердил, что ГПУ и НАБУ вместе ведут дело в отношении Холодницкого

Артем Сытник2

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.

Об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.

По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.

«Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ», — сказал Сытник.

На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом «Кононенко-Грановского», Сытник напомнил, что «НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим» .

В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной.

Сытник пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.

Источник: УП


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