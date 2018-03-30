Поддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы

Щепетков был признан виновным в коррупции.

Поддержавший Путина бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы
Дмитрий Щепетков
Фото: gazetacrimea.ru

Подконтрольный РоSSии Керченский городской суд приговорил бывшего мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 42 млн рублей за коррупционные преступления.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сам Щепетков заявляет о своей невиновности и утверждает, что его склоняли дать признательные показания при помощи пыток и давления.

Приговор Щепеткову был вынесен 28 марта. Экс-глава администрации Феодосии, подконтрольной Кремлю, был признан виновным в преступлениях, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: ч.3 ст.30 и ч. 6 ст. 290 - покушение на получение взятки в особо крупном размере, а также ч.1 ст. 285 - превышение должностных полномочий.

Приговор зачитывался в течение восьми часов. Обвинение просило суд назначить наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 64 млн. Итоговый вердикт был немного мягче - 8 лет и 42 миллиона.

Щепеткову 43 года. По специальности он медик. Прошел карьерный путь от санитара до главврача детской больницы Феодосии. Политическую карьеру начал в 2010 году, когда был избран депутатом и назначен секретарем феодосийского горсовета. В 2013-м в Феодосии выстрелом из ружья был убит городской голова Александр Бартенев. После этого его пост занял Щепетков.

В марте 2014 года он активно поддержал аннексию Крыма Россией и продолжил руководить городом. Ему удалось удержаться в кресле градоначальника и после того, как горсовет Феодосии был переизбран по роSSийскому законодательству.

Под стражей Щепетков находится уже больше двух лет. 21 декабря 2015 года его и его заместителя Макара Макарова (Макаров до оккупации был директором Феодосийского механического завода, - ред.) задержали сотрудники ФСБ. Оба чиновника подозреваются в участии в ОПГ, которая вымогала деньги у предпринимателей.


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