СММ ОБСЕ хочет открыть патрульные базы в Докучаевске, Новоазовске и Амвросиевке

Сейчас у СММ есть 10 передовых патрульных баз.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ хочет открыть еще несколько передовых патрульных баз на территории Донбасса, которая не контролируется украинским правительством. Как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о Докучаевске, Новоазовске и Амвросиевке.

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с РоSSийской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - заявил Хуг на брифинге.

При этом Хуг подчеркнул, что по поводу Новоазовска и Амвросиевки нет однозначного согласия от боевиков, контролирующих юго-восточную часть Донецкой области.

В настоящее время у СММ есть десять передовых патрульных баз: в Попасной, Волновахе, Покровске (бывшем Красноармейске), Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье (временно эвакуирована), а также в Кадиевке (бывшем Стаханове), Горловке и Дебальцево.

Несколько дней назад Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2019 года