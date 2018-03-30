В Раду внесен законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

"Во вторник — первый пленарный день — законопроект будет рассматриваться первым вопросом".

Верховная Рада во вторник снова попробует отменить электронное декларирование для общественных активистов.

Об этом LB.ua сообщил заместитель главы фракции "Батькивщина" Иван Крулько.

"Группа депутатов уже зарегистрировала проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно освобождения от ответственности отдельных категорий лиц (8209 от 29.03.2018). Достигнута договоренность со спикером парламента, что уже во вторник — первый пленарный день — этот законопроект будет рассматриваться первым вопросом повестки дня", - заявил он.

Крулько отметил, что основная идея этого законопроекта — отмена декларирования для общественных активистов. "А второе — освобождение от ответственности за несвоевременную подачу таких деклараций. Ведь нормы закона, которые обвязывают активистов подать декларации, вступят в силу 1 апреля", — напомнил он.

В то же время депутат не исключает, что фракция БПП во главе с Артуром Герасимовым подаст альтернативный законопроект. С его слов, фракции коалиции собираются предлагать не отмену декларирования для общественных активистов, а отсрочку подачи таких деклараций на три месяца.

"Мы считаем это неприемлемым. И выступаем за полную отмену декларирования для общественных активистов. Ведь через три месяца вновь будет хаос, а голоса за принятие новых изменений в закон вряд ли найдутся в преддверии летних каникул", — пояснил он.

Отметим, что пояснительная записка к законопроекту до сих пор отсутствует на сайте парламента. Согласно информации портала ВРУ, законопроект находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Напомним, в среду европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины за отказ отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят крайний срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Крайний срок подачи декларации - 31 марта 2018 года.