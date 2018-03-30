Госдепартамент США: РоSSия не должна выставлять себя жертвой

"Реальными жертвами являются люди, находящиеся в больничной палате в Великобритании".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт прокомментировала решение Москвы о зеркальной высылке американских дипломатов и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

По мнению Нойерт, РоSSия в этой ситуации "не должна выставлять себя как жертву", передает "Радио Свобода".

Она подчеркнула, что реальными жертвами в этой ситуации являются люди, находящиеся в больничной палате в Великобритании и медицинские работники и спасатели в Солсбери, которые могли оказаться в зоне действия химического оружия и которым придется долгое время находиться под наблюдением врачей.

Нойерт также озвучила письмо посла США в РоSSии Джона Хантсмана, где говорится, что Москва не заинтересована в проведении диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Представитель Госдепа отметила, что США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия РоSSии.

Нойерт назвала роSSийские заявления о непричастности к химической атаке в Солсбери кампанией по дезинформации.

"Они мастера пропаганды", - добавила она, подчеркнув, что Москва "движется в сторону дипломатической самоизоляции".

Напомним, 4 марта бывший роSSийский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй назвала "весьма вероятной" причастность РоSSии к их отравлению боевым отравляющим веществом "Новичок". РоSSийские власти объяснений по "Новичку" так и не дали, но заявляли об "украинском следе" вещества, о том, что "Новичок" делали в Великобритании, США , Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти "срежиссировали" отравление Скрипаля.

14 марта Великобритания выдворила 23 роSSийских дипломата в связи с этим инцидентом. С 26 марта к ней присоединились 27 союзников. Также Британия выдала ордера на арест роSSийского капитала сомнительного происхождения.