В отделении "полиции ДНР" в Макеевке умер 18-летний юноша

В соцсетях обвинили сотрудников «полиции» в убийстве молодого человека.

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке Донецкой области в отделении так называемой полиции Кировского района скончался 18-летний юноша.

Новости Донбасса информируют, что о гибели местного жителя первыми сообщали пользователи социальных сетей. При этом подтвержденной информации о причине смерти 18-летнего Владислава Гиневича нет. Некоторые пользователи обвинили сотрудников «полиции» в убийстве молодого человека.

Фото: VK

В «МВД» группировки «ДНР» утверждают, что предварительная причина смерти юноши – отек головного мозга.

На сайте формирования опубликовано сообщение, в котором говорится, что Гиневич был вызван в отделение по просьбе администрации профтехучилища №125, где он обучался, по причине прогуливания занятий.

«В разговоре выяснилось, что парень регулярно употребляет наркотики. Во время беседы юноша внезапно побледнел и потерял сознание... Медики провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти юношу не смогли. В 18:40 была констатирована смерть», – заявляют в «МВД ДНР».

В формировании также сообщили, что для установления точного диагноза проводятся все необходимые экспертизы.

В группе «В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сводки» в соцсети «Вконтакте» сегодня опубликовали несколько сообщений от людей, представившихся знакомыми погибшего. По их словам, Гриневича задержали сотрудники «полиции» вечером 28 марта до 17.00 и обвинили в прогуливании занятий и употреблении наркотических веществ. Ссылаясь на слова матери погибшего, они утверждают, что Гиневича удерживали в отделении в течение пяти - шести часов, после чего к зданию подъехала скорая помощь. Также утверждается, что у погибшего проломан череп.

Согласно информации на странице в соцсети, Гиневич последний раз заходил на свою страницу во «Вконтакте» в 17:10 28 марта.


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