В Украине будут отключать аналоговое телевидение
Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении «Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания» правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I «Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание».
Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.03.2018 23:01
29.03.2018 23:02