В Украине будут отключать аналоговое телевидение

Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении «Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания» правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I «Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание».

Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.