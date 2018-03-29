Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей до 27 мая

Его обвиняют в получении денег от Курченко.

Печерский районный суд Киева продлил арест соратника бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе до 27 мая.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух нових сил".

"Решение суда о продлении меры пресечения Севериону Дангадзе. Оставили под стражей до 27 мая", - говорится в сообщении.

Ранее в марте суд отказался отпустить Дангадзе под домашний арест.

Северион Дангадзе был арестован 6 декабря 2017 года без права внесения залога. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.

Кроме того сообщалось, что в отношении Дангадзе было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Дангадзе следователи нашли украинский паспорт Саакашвили, который, как утверждал политик, у него отобрала полиция.