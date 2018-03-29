Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей до 27 мая

Его обвиняют в получении денег от Курченко.

Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей до 27 мая
Фото: Сергей Нужненко

Печерский районный суд Киева продлил арест соратника бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе до 27 мая.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух нових сил".

"Решение суда о продлении меры пресечения Севериону Дангадзе. Оставили под стражей до 27 мая", - говорится в сообщении.

Ранее в марте суд отказался отпустить Дангадзе под домашний арест.

Северион Дангадзе был арестован 6 декабря 2017 года без права внесения залога. По версии следствия, Дангазде выступал переговорщиком и посредником при передаче денег Саакашвили от доверенного лица скрывающегося в РоSSии бизнесмена Сергея Курченко.

Кроме того сообщалось, что в отношении Дангадзе было открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Дангадзе следователи нашли украинский паспорт Саакашвили, который, как утверждал политик, у него отобрала полиция.


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