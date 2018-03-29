Американский эксперт указал на пробел в нацбезопасности Украины

В одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет находящийся под санкциями россиянин Бабаков.

В Украине существует проблема национальной безопасности в энергоснабжении. В этом убежден аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, передает Голос Америки.

"Это непостижимо, что в одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет роSSийский националист Александр Бабаков, который находится под санкциями всех задействованных стран за его роль в роSSийской оккупации и аннексии Крыма, будучи в должности вице-спикера роSSийской Думы", - цитирует издание аналитика.

Аслунд также обратил внимание на то, что Бабаков фигурирует в так называемых "Панамских бумагах".

Согласно санкциям США и Евросоюза , активы Бабакова должны быть заморожены, утверждает Аслунд. Аналитик советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.

Еще один значительный владелец - Константин Григоришин ранее был роSSийским гражданином, но получил украинское гражданство.

Как сообщалось, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о нацбезопасности.