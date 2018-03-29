Президент Эстонии встретилась с украинскими женщинами-военнослужащими

За последние три года в реабилитационном центре Минобороны страны побывали более 80 украинцев.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей резиденции в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, которые прибыли на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии "Сели".

Об этом сообщается на странице Президента Эстонии в Facebook.

""Сели" принимает ветеранов продолжающейся в Украине войны. Теперь "Сели" будет заботиться о пятерых украинских женщинах (военных - ред.) медиках. Всего за последние три года в "Сели" побывали более чем 80 украинцев", - говорится в сообщении.

Фото: #facebook#.com/KerstiKaljulaid

Ранее посольство Украины в Эстонии сообщало, что на реабилитацию в Таллинн прибыла группа украинских военнослужащих-медиков. В состав группы входят женщины-медики, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины и проходят службу в зоне боевых действий на Донбассе, передает Укринформ.

В течение трех недель они будут проходить медицинскую реабилитацию в военном госпитале Министерства обороны Эстонской Республики "Сели" за счет средств эстонской стороны.


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