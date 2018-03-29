Польша готовит новую миграционную политику

Правительство Польши одобрило «Социально-экономические приоритеты миграционной политики», а к середине года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики страны.

Об этом в среду объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский, сообщает Европейская правда со ссылкой на Money.pl.

«Правительство готовит новую миграционную политику. Приняты приоритеты, каким будет план действий правительства в этой области», — сообщил министр.

«Польша развивается хорошо и зарплаты на польском рынке растут. У нас появились мигранты-рабочие. Пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики», — добавил Квецинский.

В одобренных «Социально-экономических приоритетах миграционной политики» отражены проблемы и приоритеты польской экономики.