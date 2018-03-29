НАБУ проиграло апелляцию Высшему совету правосудия в Верховном Суде

Дело касалось вмешательства в деятельность судьи Окружного админсуда Киева Аблова.

В четверг, 29 марта, Большая палата Верховного Суда отклонила жалобу Национального антикоррупционного бюро на решение Высшего совета правосудия о вмешательстве в деятельность замглавы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В производстве судьи Аблова находилось административное дело по иску общественной организации к НАБУ. Дело касалось признания противоправными и отмены результатов выборов в Совет общественного контроля при НАБУ. В этом деле НАБУ выступало третьим лицом.

По словам Аблова, детектив НАБУ открыл в его отношении уголовное производство по ч.2 ст. 386-2 УК Украины. Судья считает, что детектив незаконно совершил действия по регистрации уголовного производства с целью вмешательства в осуществление правосудия.

9 ноября 2017 года Высший совет правосудия рассмотрел соответствующую жалобу Аблова и принял решение внести директору НАБУ представление о привлечении к ответственности лиц, которыми совершены действия, нарушающие гарантии независимости судей. Однако, НАБУ обжаловало это решение ВСП в Верховном Суде.

Факт вмешательства признал и Высший совет правосудия. Теперь остается открытым вопрос, почему ВСП не реагирует на то, что НАБУ так и не рассмотрело представление о привлечении к ответственности сотрудников НАБУ и не дало ответ на результаты этого рассмотрения, как того требует закон.

Напомним, в соответствии с Законом "О Высшем совете правосудия", НАБУ обязано рассмотреть представление в течение 10 дней, причем его обжалование не останавливает процедуру рассмотрения.