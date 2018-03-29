В Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции
Лейтенант наладил схему вымогательства денег у водителей за перевозку лесосырья.
В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
"Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму 7 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Полицейского задержали на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере 3 тыс. гривен.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
"Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции", - отметили в СБУ.
Напомним, в Одессе следователь полиции вымогал $15 тыс. за переквалификацию преступления.
С начала года полиция открыла 50 уголовных производств из-за попыток подкупа правоохранителей.
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