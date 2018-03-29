В Волынской области на взятке поймали командира взвода патрульной полиции

Лейтенант наладил схему вымогательства денег у водителей за перевозку лесосырья.

В Волынской области правоохранители разоблачили во взяточничестве командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"Установлено, что лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму 7 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Полицейского задержали на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере 3 тыс. гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

"Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции", - отметили в СБУ .

Напомним, в Одессе следователь полиции вымогал $15 тыс. за переквалификацию преступления.

С начала года полиция открыла 50 уголовных производств из-за попыток подкупа правоохранителей.