Чиновник "Одессаоблэнерго" задержан при получении 20 тыс. грн взятки

Продолжается досудебное расследование.

В четверг, 29 марта, сотрудники прокуратуры совместно с полицией задержали на взятке должностное лицо одного из участков районной электросети ПАО "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права, совмещенный с вымогательством)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник участка Беляевского РЭС требовал и получил от предпринимателя 20 тыс. гривен взятки за разрешение на размещение рекламных вывесок на электроопорах на территории населенных пунктов Нерубайское и Усатово.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в прошлом году инженер "Одессаоблэнерго" попался на взятке в 200 долларов.