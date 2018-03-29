Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Суд оставил без изменения решение Шевченковского райсуда.

Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение Шевченковского районного суда о взятии Надежды Савченко под стражу на 59 дней.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

"Суд оставляет без изменения решение об избрании меры пресечения о взятии под стражу подозреваемой Савченко в рамках досудебного следствия, то есть до 20 мая 2017 года. Мы оставляем это ходатайство адвокатов без удовлетворения... Всем понятно решение", - заявил один из судей коллегии.

Сама Савченко и ее соратники скандировали суду: "Позор!".

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).