Луценко: изменения в УПК парализовали правоохранительную систему

Генпрокурор показал список очереди на право подать ходатайство в Печерский райсуд Киева.

Луценко: изменения в УПК парализовали правоохранительную систему
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые вступили в силу 15 марта, парализовали правоохранительную систему.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Как я и предупреждал Верховную Раду - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему", - написал Луценко.

К своей публикации он прикрепил копию списка очереди на право подать ходатайство в Печерский районный суд Киева. По его словам, в списке отражена очередь на подачу ходатайств, которые, "возможно, будут рассмотрены 25 июня".

Луценко отметил, что это - ходатайства об обысках по делам об убийствах, об арестах имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 15 марта вступили в силу изменения в УПК, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой. Согласно им, следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

В тот же день на вечернем заседании Рада отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности. Генпрокурор Луценко, убеждая депутатов поддержать этот законопроект, заявил, что если он не будет принят, уже завтра правоохранительная система "может впасть в кому". Депутаты не прислушались к его доводам и отказались не только принять законопроект в целом, но даже в первом чтении.

22 марта Рада отменила изменения в УПК в части территориальной подсудности ходатайств правоохранителей. Остальные поправки остались в силе.


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