Омбудсмен Денисова рассказала о награждении боевым пистолетом на ее 55-летие

В 2015 году глава МВД наградил Денисову боевым пистолетом "Форт-9".

Омбудсмен Денисова рассказала о награждении боевым пистолетом на ее 55-летие
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что министр внутренних дел Арсен Аваков наградил ее боевым пистолетом "Форт-9".

Об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос "Українських Новини".

"Сообщаю, что в 2015 году мной была получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие", пистолет", - говорится в сообщении.

Ранее, 15 марта интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Аваков наградил новоназначенного обмудсмена Денисову пистолетом. Отмечалось, что ведомственная поощрительная награда МВД в виде боевого пистолета была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года.

Приказ о награждении датирован 14 июля 2015 года.

В 2014-2015 годах, находясь на посту министра внутренних дел, Аваков подарил около 400 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД наградного оружия гражданским лицам.

В Минобороны заявили, что будут награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедшим с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза.


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