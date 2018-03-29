Улицу Жукова в Киеве предлагают переименовать в улицу Кубанской Украины

В голосовании приняли участие 2079 человек, из них 60% поддержали переименование.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименование еще одной столичной улицы.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Так, предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины.

"Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казацком государственном образовании на Кубани - Кубанской Украины. Общественное обсуждение проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года. В голосовании приняли участие 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан, поддержали переименование", - говорится в сообщении.

Также депутаты согласовали уточнение расположения улицы Владимира Сальского. В частности, предлагается четко определить ее границы от улицы Академика Грекова к железнодорожных путей.

"Таким образом улица будет расположена только в Шевченковском районе. Это необходимо, ведь сейчас улица Сальского прерывается железнодорожными путями на два самостоятельных отрезка, один из которых находится в Подольском районе, а другой - в Шевченковском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой "разрыв" улицы приводит к путанице для жителей, водителей, коммунальных и медицинских служб.

Соответствующие проекты решений также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, ранее, 22 марта, Киевсовет переименовал семь улиц и уточнил названия еще трех.