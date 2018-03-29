В Черкасской области завкафедрой института пожарной безопасности поймали на взятке
Полковник службы гражданской защиты систематически вымогала деньги у студентов.
По материалам Службы безопасности объявлено о подозрении во взяточничестве руководителю одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Установлено, что полковник службы гражданской защиты систематически вымогала деньги у студентов вуза за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом 2 тыс. гривен неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена по одной из учебных дисциплин", - говорится в сообщении.
Злоумышленницу задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в конце января завкафедрой вуза во Львовской области уличили во взяточничестве на 100 тыс. гривен.
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29.03.2018 12:07