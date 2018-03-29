В Черкасской области завкафедрой института пожарной безопасности поймали на взятке

Полковник службы гражданской защиты систематически вымогала деньги у студентов.

В Черкасской области завкафедрой института пожарной безопасности поймали на взятке
Фото: ssu.gov.ua

По материалам Службы безопасности объявлено о подозрении во взяточничестве руководителю одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Установлено, что полковник службы гражданской защиты систематически вымогала деньги у студентов вуза за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом 2 тыс. гривен неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена по одной из учебных дисциплин", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали на рабочем месте при получении всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса. Следственные действия продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в конце января завкафедрой вуза во Львовской области уличили во взяточничестве на 100 тыс. гривен.


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