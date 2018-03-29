Ас-Сиси побеждает на выборах президента Египта с результатом 92%

При этом явка составила около 40%.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным данным, получает почти 92% голосов избирателей по итогам завершившихся в среду выборов, передает BBC. При этом явка составила около 40%.

Для сравнения, в 2014 году ас-Сиси победил с результатом 97% голосов при явке 47%.

У ас-Сиси был только один конкурент - малоизвестный политик Муса Мустафа Муса, который к тому же до последнего момента поддерживал переизбрание действующего президента. Другие потенциальные кандидаты либо не баллотировались, либо находятся за решеткой, что побудило оппозицию к бойкоту выборов.

Голосование проходило в стране в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Это третьи по счету выборы президента в Египте после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо было набрать 51% голосов.

Окончательные результаты голосования, как ожидается, объявят в понедельник.