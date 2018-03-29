В зоне АТО пропал военнослужащий ВСУ

Ведутся первоочередные поисковые меры.

На Донбассе в одном из подразделений пропал военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба сил АТО в четверг, 29 марта.

"Сегодня во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры", – говорится в сообщении.