В зоне АТО пропал военнослужащий ВСУ

Ведутся первоочередные поисковые меры.

В зоне АТО пропал военнослужащий ВСУ
Фото: facebook.com/ato.news

На Донбассе в одном из подразделений пропал военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба сил АТО в четверг, 29 марта.

"Сегодня во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры", – говорится в сообщении.

Напомним, что 28 марта поддерживаемые Россией боевики совершили 54 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии калибра 122 мм. Потерь среди военнослужащих не было.


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