В зоне АТО пропал военнослужащий ВСУ
Ведутся первоочередные поисковые меры.
На Донбассе в одном из подразделений пропал военнослужащий.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба сил АТО в четверг, 29 марта.
"Сегодня во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры", – говорится в сообщении.
Напомним, что 28 марта поддерживаемые Россией боевики совершили 54 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии калибра 122 мм. Потерь среди военнослужащих не было.
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