Прокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутата

Также там напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского.

Прокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутата
Прокурор Андрей Перов
Фото: Сергей Нужненко

29 марта Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров наложила дисциплинарное взыскание в виде выговора на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Перова, который ведет дело экс-депутата Николая Мартыненко.

Комиссия единогласно признала обоснованными факты заангажированности прокурора, приведенные в обращении защитников Мартыненко - хотя НАБУ пыталось этого не допустить и давило на комиссию. Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

«Защита экс-депутата предоставила в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров факты, свидетельствующие о неспособности прокурора САП Перова объективно выполнять свои обязанности в этом уголовном деле, личной неприязни к Мартыненко, нарушении им прокурорской этики. Он является «ручным» прокурором НАБУ и готов к любым нарушениям закона», - подчеркнул адвокат.

Защитник подчеркнул, что "Квалификационно-дисциплинарная комиссия отдельно приняла беспрецедентное заявление о том, что накануне на нее оказывалось давление - чтобы она приняла решение в пользу прокурора Перова”. Адвокат указал, что это НАБУ пыталось давить на комиссию.

Как известно, Николай Мартыненко ранее заявлял, что считает дело НАБУ против него политически мотивированным. Он стал единственным депутатом Верховной Рады, который еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы как обычный гражданин опровергнуть обвинения в свой адрес. «Однако НАБУ решило использовать это в политической борьбе и для собственного пиара. «Рисовало» дело более двух лет. Но оно развалится в любом суде», - отметил экс-депутат.

Он собирается привлечь к уголовной ответственности всех причастных к фальсификациям обвинений в его адрес. В пресс-службе бывшего депутата напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского, который пытался фальсифицировать показания против Мартыненко.


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