У нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судей

"Никогда раньше не было столько вакансий в судах".

Высшая квалифкомиссия судей не ставит перед собой задачу отсеивать много или мало судей во время квалификационного оценивания. Об этом заявил глава ВККС Сергей Козьяков во время форума, посвященного 100 дням работы Верховного Суда.

"Сегодня свободными остаются 2400 вакансий в судебной системе. В 2016 году уволилось 1600 судей (после анонсирования квалификационного отбора судей и введения е-деклараций - LB.ua). Никогда раньше не было столько вакансий в судах. Есть судьи, по поводу которых мы приостанавливаем оценивание, направляем просьбы изучить ситуацию в Высший совет правосудия по поводу их дисциплинарной ответственности. Этот процесс (квалифоценивания - LB.ua) нужно проводить аккуратно и быстро, как рекомендует Венецианская комиссия", - заявил Козьяков на вопрос члена Общественного совет добропорядочности Галины Чижик о том, почему квалифоценивание проходят судьи, которые были назначены во времена прошлого состава ВККС.

"Кроме очищения, нельзя забывать о том, что должна исполняться конституционная функция государства. Мы не рассматриваем, что нужно много или мало (судей отсеивать - LB.ua). Мы негативно отсеиваем тех, кто не соответствует нашим условиям, согласно методологии оценивания ВККС. У нас нет плана, как в 30-ые годы...", - отметил Козьяков.

Напомним, 26 марта Общественный совет добропорядочности заявил о выходе из процесса квалификационного оценки судей.

Причиной такого решения стали изменения в регламенте Высшей квалификационной комиссии судей, касающиеся выводов Общественного совета. В частности, ВККС определила, что выводы ОСД должны быть подписаны всеми членами совета, которые их поддерживают, а также могут быть поданы в ВККС за 10 дней до собеседования с соответствующими судьями. По словам членов ОСД, это усложняет их работу, поскольку в день проводятся собеседования со 150-200 судьями, а некоторые члены совета находятся в разных городах.

Высшая квалификационная комиссия судей проводит квалификационное оценивание всех судей на соответствие занимаемой должности. Судьи сдают тесты и практическое задание, проходят психологические тесты и собеседование. Члены ВККС также изучают досье судьей. Те судьи, которые не пройдут квалифоценивание, будут уволены.

23 марта состоялись первые собеседования с судьями. В них принимали участие 53 судьи. Как говорится на сайте ВККС, 36 из них прошли собеседования. По поводу остальных ВККС дала возможность ОСД исправить ошибки, допущены во время предоставления выводов по отдельным судьям.

Во время следующих собеседований на этой неделе оценивание прошли 82 из 103 судей.