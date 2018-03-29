В Донецкой области воевавший за "ДНР" якут сдался украинской полиции

С начала операции "Мигрант" полицейские области обнаружили 78 нелегалов.

Гражданин РоSSийской Федерации, воевавший на стороне боевиков "ДНР" сдался сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Отмечается, что на территории Украины 24-летний уроженец республики Саха (Якутия) находился нелегально. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что задержанный является гражданином РФ , в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в РоSSии, Крыму, а также на территории Украины.

"Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от Уголовное ответственности, бывший боевик, добровольно пришел в полицию", - отметили в полиции.

При себя мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовно кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастности к совершению других преступлений на территории Украины.

В полиции отметили, что с начала операции "Мигрант", которая проходит с 21 февраля, полицейские Донецкой области обнаружили 78 нелегальных мигрантов. Девять человек были принудительно возвращены в страны происхождения, 23 запрещен въезд в Украину.