В Донецкой области воевавший за "ДНР" якут сдался украинской полиции

С начала операции "Мигрант" полицейские области обнаружили 78 нелегалов.

В Донецкой области воевавший за "ДНР" якут сдался украинской полиции
Архив
Фото: ssu.gov.ua

Гражданин РоSSийской Федерации, воевавший на стороне боевиков "ДНР" сдался сотрудникам Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Отмечается, что на территории Украины 24-летний уроженец республики Саха (Якутия) находился нелегально. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в РоSSии, Крыму, а также на территории Украины.

"Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа "Вернись домой", которая дает шанс освободиться от Уголовное ответственности, бывший боевик, добровольно пришел в полицию", - отметили в полиции.

При себя мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовно кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастности к совершению других преступлений на территории Украины.

В полиции отметили, что с начала операции "Мигрант", которая проходит с 21 февраля, полицейские Донецкой области обнаружили 78 нелегальных мигрантов. Девять человек были принудительно возвращены в страны происхождения, 23 запрещен въезд в Украину.

Напомним, ранее Оболонский райсуд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы условно гражданина РФ, бывшего боевика "ДНР" с позывным "Тор" Руслана Яруллина


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд подтвердил решение о лишении гражданства Украины экс-и.о. замгубернатора Одесской областиВерховный Суд подтвердил решение о лишении гражданства Украины экс-и.о. замгубернатора Одесской области
Вблизи Донецкой фильтровальной станции подорвался саперВблизи Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер
Пойманный в Киеве роSSиянин, воевавший за "ДНР", получил условный срокПойманный в Киеве роSSиянин, воевавший за "ДНР", получил условный срок
Найденная в Житомирской области техника не является военной и списана в законном порядке, - ГПУНайденная в Житомирской области техника не является военной и списана в законном порядке, - ГПУ
НАБУ сообщило о подозрении судье Хозсуда Харьковской областиНАБУ сообщило о подозрении судье Хозсуда Харьковской области
"Командиры списывают, а затем распродают": в полиции рассказали о найденной военной технике"Командиры списывают, а затем распродают": в полиции рассказали о найденной военной технике
Оккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварииОккупированная часть Луганской области осталась без воды из-за аварии
В Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионажеВ Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионаже
Москаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской областиМоскаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской области
Дело Коцабы передали Апелляционному суду Львовской областиДело Коцабы передали Апелляционному суду Львовской области
Последние новости
Подгружаем последние новости