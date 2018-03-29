Судьям "старого" Верховного Суда и кассационных судов в ближайшее время найдут другую работу

Судьи продолжают получать оклад.

Высшая квалификационная комиссия судей планирует в ближайшее время принять решение о переводе судей кассационных судов, а также "старого" Верховного Суда в связи с их ликвидацией. Об этом заявил глава ВККС Сергей Козьяков во время форума, посвященного 100 дням работы нового Верховного Суда.

"Комиссия пригласила всех (судей - LB.ua) на общение. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Судьи Верховного Суда Украины не пришли, ссылаясь на то, что просят не рассматривать их вопрос до решения Конституционного Суда... Думаю, в ближайшее время комиссия примет решение о переводе их в другие суды", - отметил Козьяков.

Он подтвердил, что сегодня судьи кассационных судов и Верховного Суда Украины получают оклад судьи. Также продолжают работать аппараты этих судов.

Закон "О судоустройстве и статусе судей" предусматривает ликвидацию высших спецсудов и Верховного Суда Украины с момента начала работы Верховного Суда. Судьи с этих судов могут принять участие в конкурсах или претендовать на должность в судах такого уровня или суд нижестоящей инстанции без конкурса.

Отметим, что всего сейчас насчитывается 105 судей ВСУ, ВАСУ, ВХСУ и ВССУ, которые ранее не прошли по конкурсу в новый Верховный Суд или пока не уволились, то есть юридически считаются действующими судьями.

Напомним, Верховный Суд Украины (новый суд назван Верховным Судом) обратился в Конституционный Суд в ноябре прошлого года с просьбой признать неконституционными отдельные положения Закона "О судоустройстве и статусе судей", касающихся ликвидации спецсудов и ВСУ.

В декабре прошлого года пленум ВСУ не смог принят решение о своей ликвидации.

На последнем съезде судей в марте этого года принимали участие делегаты Верховного Суда Украины.