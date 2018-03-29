Грузия высылает роSSийского дипломата

МИД страны осудило использование химического оружия на территории Британии.

Грузия высылает роSSийского дипломата
Фото: 1news.az

Министерство иностранных дел Грузии объявило о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

"Министерство выражает солидарность с Соединенным королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов РоSSийской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности", - отметили в ведомстве.

Напомним, 28 стран мира приняли решение выслать 152 роSSийских дипломата после отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

РоSSия не имеет посольства в Грузии, роSSийские дипломаты работают при посольстве Швейцарии в Тбилиси.


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