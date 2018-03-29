На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия

Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
Фото: dpsu.gov.ua

Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через оптический прибор за участком ответственности, был ослеплен лучом, который направили со стороны оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров. В настоящее время военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. В ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за роSSийско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Стоит отметить, что в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.

В соответствии с "Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, специально предназначенного для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, не использующего оптические приборы.


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