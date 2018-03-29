На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия

Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через оптический прибор за участком ответственности, был ослеплен лучом, который направили со стороны оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров. В настоящее время военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. В ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за роSSийско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

Стоит отметить, что в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.

В соответствии с "Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, специально предназначенного для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, не использующего оптические приборы.