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К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине" РГД-5 поместили в консервную банку, которую закрепили на колесной паре. РГД-5 РоSSийские пограничники нашли ручную гранату (предположительно РГД-5) в грузовом поезде №3020, следующем из Харькова в Белгород. Взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине", закрепленной на колесной паре, сообщает роSSийская газета "Известия". Отмечается, что все 54 вагона состава были пустыми. ТАСС со ссылкой на источник на железной дороге пишет, что из-за инцидента два пассажирских поезда задержались в Белгородской области.

LB.ua

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