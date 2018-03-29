К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"

РГД-5 поместили в консервную банку, которую закрепили на колесной паре.

К грузовому поезду Харьков-Белгород прикрепили гранату с подписью "Слава Украине"
РГД-5

РоSSийские пограничники нашли ручную гранату (предположительно РГД-5) в грузовом поезде №3020, следующем из Харькова в Белгород.

Взрывное устройство находилось в консервной банке с надписью "Слава Украине", закрепленной на колесной паре, сообщает роSSийская газета "Известия".

Отмечается, что все 54 вагона состава были пустыми.

ТАСС со ссылкой на источник на железной дороге пишет, что из-за инцидента два пассажирских поезда задержались в Белгородской области.


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