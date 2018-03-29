Белый дом: Ситуация вокруг Северной Кореи развивается в нужном направлении

КНДР

Ситуация вокруг Северной Кореи развивается в правильном направлении после переговоров между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщили в Белом доме.

«Мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом, но мы считает, что все движется в правильном направлении, и вчерашняя встреча была хорошим свидетельством того, что кампания по оказанию максимального давления [на КНДР] работает», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По ее словам, Вашингтон рассчитывает на проведение скорой встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Источник: НВ


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